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Bakan Selçuk'tan selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Düzce'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Bakan Selçuk'tan selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyaret

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde eşi Nilgün Kaplan ve 3 kızını kaybeden kamyon şoförü Erkan Kaplan'a Aziziye Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulunan Bakan Selçuk, başsağlığı diledi. 

Selçuk, aynı mahallede babası Cengiz, üvey annesi Fatma ve 3 yaşındaki kardeşi Kağan Töngel'i kaybeden, kendisi de son anda selden kurtulan 17 yaşındaki Besir Büyükkanlı ile de görüştü.

Selçuk, evde gerçekleşen ziyarette Büyükkanlı ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından diğer selzede vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, çocuklara oyuncak dağıttı. 

Bakan Selçuk, daha sonra sel felaketinden en çok etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köylerinde incelemelerde bulunmak üzere buradan ayrıldı.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cenazeleri bulunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
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