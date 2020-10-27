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Aktüel Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin değerlendirme:
Aktüel

Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin değerlendirme:

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:23:56 -
Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin değerlendirme:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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