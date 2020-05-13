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Aktüel

Bakan Selçuk’tan işaret diliyle mesaj:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda işaret diliyle "Hayallerde engel yoktur" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:46:47 -
Bakan Selçuk’tan işaret diliyle mesaj:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda işaret diliyle "Hayallerde engel yoktur" mesajı verdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaştığı video ile işaret dilinde, "Engelliler Haftası kutlu olsun. Hayallerde engel yoktur. Sizleri seviyorum" dedi.

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