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Bakan Selçuk’tan Erzincan Valiliği’ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:48
Bakan Selçuk’tan Erzincan Valiliği’ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, Valilik girişindeki "Şeref Defteri"ni imzaladıktan sonra Vali Ali Arslantaş ile görüştü.


Erzincan’a gece gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde ’Öğretmenlerle Eğitim Buluşmaları’ adlı programa katılan Bakan Selçuk buradan Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti ve çeşitli programlara katıldı.


Vali Arslantaş’tan kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, Erzincan’ın eğitimde başarılı iller arasında olduğunu söyledi.


Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.


Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığının ardından karayoluyla Erzurum’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:48
  1. doğa

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