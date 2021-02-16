Bakan Selçuk'tan Doğan Cüceloğlu mesajı: Canım abim...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımlayarak “Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

Bakan Selçuk'tan Doğan Cüceloğlu mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımladı. Bakan Selçuk mesajında, “Canım Abim. Hocam. Bana, öğretmenlerime ve yetiştirdiğin binlerce öğrenciye desteğinle ışık oldun. Mütevazılığınla, yaşam sevincinle, eserlerinle bize büyük miras bıraktın ama ben seni çok özleyeceğim. Türkiye’nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.