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Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:16
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı öncesinde açıklama yaptı.

Selçuk şunları söyledi: "2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemil önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum."

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yaptığı açıklamada, "AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir" dedi.

İlk kez asgari ücretli de komisyonda

Toplantıya işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılıyor. Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de olacak. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.

Türk-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istiyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:16
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. asgari ücret

YORUM YAZ

  • Bahtiyar ÖnerBahtiyar Öner33 dk önce
    Ben en az 2200 tl olmalı
  • yusuf toygunyusuf toygun37 dk önce
    bir ülkeyi yönetenler ne kadar lüks ve şatafat içeresinde olurlarsa o ülkede vergiler o oranda yüksek olur. bir ülkede vergiler ne kadar yüksek olursa asgari ücret o kadar düşük olur sayın bakan ama göremeyen.
  • AlperAlper48 dk önce
    Başkalarının hatası,bizim erdemimiz değildir,kötü de örnek olarak verilmez.Asgari üçretle geçinmeyen de onun halinden zerre anlamaz.Yöneticiler kendi üçretlerini de belirleyemez,halk yöneticilerin,yöneticiler halkın üçretini belirlemeli
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