Bakan Selçuk'dan sosyal medya açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Ziya Selçuk, açıklama yaptı.10 Temmuz 2018 Salı 15:25
İsmi bakan olarak açıklandıktan sonra, adına 6 farklı hesabın açıldığını söyleyen Selçuk, “Gerekli mercilere, gerekli talimatları verdim” dedi.
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay ile yazışması gündem olan @TCmilliegitm hesabının kendisine ait olmadığını söyleyen Selçuk, “Twitter’da 1 kişisel hesabım var” diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'da @ziyaselcuk adlı hesabı kullanıyor.
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