Bakan Selçuk: TV’de aile ve çocuk yayınları...

Önder İmam Hatipliler Derneği Okul Aile Birliği Komisyonu tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan Okul Aile Birliği Zirvesi'nin, bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi İBB 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin öğlen yapılan oturumuna, konuşmacı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

"Eğitimli aileler, eğitimli nesiller için büyük yatırım"

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Kamber Çal'ın yer aldığı oturumda kürsüye çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın, aile ve çocuklar üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çocuk eğitiminde eğitimli anne ve babanın önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, “Biz Türkiye'yi 81 milyonluk kocaman bir aile olarak görmekteyiz. Bu büyük ailenin her bir ferdi için de büyük bir özenle, özveriyle çalışıyoruz. Aile olma yönünde ilk adımı atacak gençlerimize, aile eğitimi programı kapsamında evlilik öncesi eğitimini vererek başlıyoruz. Yine aynı program kapsamında anne, babaların bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, sorun çözme yeteneklerine katkı sağlamak adına da eğitim veriyoruz. Eğitimli anne babaların eğitimli nesiller yetiştirmek için en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. Zira aile eğitimi, öğretim sürecinde çok daha fazla tecrübe, sabır ve merhamet gibi hassasiyetler içermekte.” dedi.

"Teşvik var, yayın yok"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TV'de yer alan program içeriklerinde yer alan aile ve çocuk yayınlarının, bakanlık tarafından teşvik edileceğini açıkladı. Ancak teşvik için yeterli yayının olmadığını ifade eden Bakan, ailelere seslendi. Aile ve çocuk yayını için farkındalık oluşturulmasını isteyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şöyle konuştu;

“Aile ve çocuk yayınlarının teşviki için RTÜK ile iş birliği halindeyiz. Geçen gün RTÜK başkanımız ziyaret etti beni. Biz aile ve çocuk dostu yayınları teşvik etmek istiyoruz. Fakat şunu fark ettik ki sizler de izleyince fark ediyorsunuz. Aile ve çocuk dostu dediğimiz yayın çok az. Biz teşvik etmek istiyoruz ama yeterli sayıda yayın yok. Sizlerin bu konuda farkındalık oluşturmasıyla, sistem biraz da reyting üzerinden döndüğü için, daha çok aile dostu yayın isteyerek, bizimde teşvik edebileceğimiz yayınların sayısını artırmanızı rica ederiz.”

"Çocuklarımızın bunları bilmesi gerekiyor"

Bakan Selçuk konuşmasının son bölümünde, geçmişte imam hatipli öğrencilerin yaşadıklarından bahsetti.

İmam hatipli bir öğrencinin ablası olduğunu belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye'de, özellikle eğitim konusunda özgürlükler ve imkanlar noktasında her zaman bu kadar iyi bir konumda değildik. Bu ülkede imam hatipli gençlerimizin hayallerinin nasıl karartıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben bir imam hatipli değilim ama bir imam hatipli ablasıyım. O süreçte neler yaşandığını ailecek yakinen idrak ettik. Yasakçı zihniyetin hüküm sürdüğü yıllarda, inançlarımıza yapılan saygısızlıklar, çocuklarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın eğitim hayatında kurban edildiğine de şahit olduk. O günün çocukları, bugünün büyükleri olarak o dönemler unutmadık. Ama sadece bizim unutmamamız yetmiyor. Çocuklarımızın da bunları bilmesi gerekmekte.” dedi.