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Aktüel

Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:08:07 -
Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"
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