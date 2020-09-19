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Aktüel Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.
Aktüel

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:52:56 -
Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.
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