  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı

Kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Açık havada spor yapanlara 'maske' uyarısı

'Karantina obezitesi'ne dikkat

Petrol devlerinin ilk çeyrek zararı 20 milyar doları aştı
için kalan
Ekonomi

Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:31:00 -
Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatacak

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirterek, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını anımsattı. 

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ise bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiğini belirtti. 

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı