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Ekonomi

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. İlave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:00:00 -
Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık." dedi.

Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin de "Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak." ifadelerini kullandı.

 

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