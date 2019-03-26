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Bakan Selçuk duyurdu: 1 Nisan'a kadar uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, artçı depremlerin yaşandığı Acıpayam’da SGK’ya verilecek prim belgelerinin teslim tarihinin uzatıldığını açıkladı.

26 Mart 2019 Salı 18:08
Bakan Selçuk duyurdu: 1 Nisan'a kadar uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı açıklamasında deprem bölgesi Acıpayam’da SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan’a kadar uzattıklarını duyurdu.

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı açıklamasında deprem bölgesi Acıpayam'da SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a uzaltıdığını duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Denizli'ye yaptığım ziyaret esnasında yaşadığımız deprem nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanına sahip olduk.

SGK'ya verilen primlerin vergileri

Acıpayam ilçemizi, depremin etkilerinin en fazla hissedildiği köyler olan Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kızılay Afad'ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini uzattık.

1 Nisan 2019 tarihine kadar uzatıldı

Depremin olduğu 20 Mart 2019 tarihinden 25 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK'ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzattık.

Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:08
  1. Denizli
  2. Acıpayam
  3. prim belgeleri

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