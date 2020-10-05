  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü
Aktüel

Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:46:04 -
Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla 28 ülkede görev yapan Türk öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, salgın döneminin zorlu şartlarında ortaya koydukları çabalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Çocukların daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına vesile olmak için öğretmenlere ödevler düştüğünü belirten Bakan Selçuk, bu nedenle öğretmenlerin kişisel gelişimini çok önemsediğini kaydetti.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Merak duyduğunuz alanlarda derinleşerek çocuklarımıza hep daha fazlasını sunabilmek için kapsamını genişleterek değiştirdiğimiz mesleki gelişim programlarına ve uluslararası akredite sertifika programlarına katılırsanız büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz. Bu konudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor. Herkesin arzu ettiği, istediği alanda eğitim alması için de gerekli altyapıyı büyük ölçüde tamamladık."

Görüşmede öğretmenler de bulundukları ülkelerin salgın dönemindeki eğitim öğretim çalışmalarını, uzaktan eğitim faaliyetlerini ve yüz yüze eğitime geçiş süreçleri hakkında değerlendirmelerini paylaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu...
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay