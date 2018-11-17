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Bakan Ruhsar Pekcan Bulgaristan'a gidecek

Ticaret Bakanı Pekcan'ın yarın başlayacak Bulgaristan'daki temasları sırasında, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, gelecek dönemde yapılacak özel sektör görüşmeleri ile iş ve yatırım forumları ele alınacak.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:38
Bakan Ruhsar Pekcan Bulgaristan'a gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak ve anlaşma imzalamak üzere yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. 

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan'a, 18-19 Kasım'daki ziyaretinde yaklaşık 250 kişiden oluşan iş dünyası temsilcileri eşlik edecek.

Pekcan, ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya gelecek, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Maliye Bakanı Vladislav Goranov ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı ile Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomikİlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimleri Teşvik Ajansı organizasyonunda gerçekleştirilecek "Türkiye-Bulgaristan İş Forumu"na katılacak olan Pekcan, burada iş dünyası temsilcilerine hitap edecek.

Temaslar kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, gelecek dönemde yapılacak özel sektör görüşmeleri ile iş ve Yatırım Forumları ele alınacak.

Görüşmelerde, iki ülke arasında gümrükler ve ulaştırma alanlarındaki ilişkiler, gümrük kapılarında ve geçişlerinde yaşanan sorunlar, çok taraflı kuruluşlar kapsamında hayata geçirilebilecek iş birliği olanakları, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi konular da değerlendirilecek.

Öte yandan, Bakan Pekcan ile Bulgar Ekonomi Bakanı Karanikolov tarafından "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Bulgaristan Yatırım Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması" imzalanacak.

Resmi Gazete'nin 17 Ocak tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye-Bulgaristan Hükümetlerarası İşbirliği Komisyonu"nun ilk dönem toplantısının tarihlerinin belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde de bulunulması planlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:38
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