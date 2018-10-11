0553 313 94 23

Bakan resmen duyurdu: Artık 'Turkey' yerine...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili önemli değişikliklere gidileceğini açıklayarak artık tanıtımlarda 'Turkey' yerine 'Turkish' kelimesinin kullanılacağını söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:15
Bakan resmen duyurdu: Artık 'Turkey' yerine...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım politikasında ciddi değişikliklere gidileceğini vurguladı.

Ersoy bundan sonra Türkiye'nin tanıtımlarında 'Turkey' yerine 'Turkish' kelimesinin kullanacağını söyledi.

Klasik yöntemlerin aksine teknolojinin ve yeni iletişim araçlarının ön plana çıkacağını belirten Ersoy, yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganı ve yeni bir tanıtım programının hazırlanacağını da ifade etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:15
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı! CHP-İş Bankası ilişkisi sonlanıyor
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı! CHP-İş..
    2. Endonezya’da bilanço ağırlaşıyor
    3. Safer ayına girdik mi? Safer ayı bela..
    4. Trilyonluk süsler!
    5. Borsa, günün ilk yarısında düştü
    6. Rusya Merkez Bankası`ndan bankalara..
    7. Bakan duyurdu! Güncelleniyor
    8. Ozan Kabak'a yeni sözleşme ve 5 kat maaş
    9. Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman..
    10. Komsic: Türkiye'nin dostluğu Bosna..
    11. Sağlıklı bir hayat için
    12. Karısını çocuklarının gözü önünde..
    13. Bab'da araç plakalarına yeni düzenleme..
    14. Mezarlıkta şok! 'Ben babamın yanına..
    15. Khabib sakat bıraktı! McGregor 1 aylık..
    16. Mersin'de korkunç kaza: 2 ölü, 7 yaralı
    17. Türkoğlu: Takımlarımızın başarıları..
    18. Akan banyo yüzünden çıkan kavgada 2..
    19. Moussa Djenepo Beşiktaş'a transfer mi..
    20. Samsun'da cinayet zanlısı tutuklandı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!