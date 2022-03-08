Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci’den çiftçiye destek açıklaması

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kirişçi, sosyal medya hesabından çiftçiye müjde açıklamalarda bulunudu.

Kirişçi, “5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” dedi.

İşte yapılacak ödemeler;

✔️ TCKN Son Hanesi; 0-2

VKN Son Hanesi; 0,1,2,3,5,7,9 olanlar bugün (8 Mart 2022) 18.00’den sonra

✔️ TCKN ve VKN Son Hanesi; 4-6 olanlar 11 Mart 2022 18.00’den sonra

✔️ TCKN ve VKN Son Hanesi; 8 olanlar için destek ödemeleri 18 Mart 2022 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.

✔️Mazot ve Gübre Desteği;

4 Milyar 675 Milyon 260 Bin 816 TL

✔️ Yem Bitkileri Desteği;

852 Milyon 701 Bin 630 TL

✔️ Hububat, Baklagiller ve Dane Mısır Desteği;

48 Milyon 417 Bin 432 TL

✔️ Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği;

5 Milyon 567 Bin 53 TL

✔️ Sertifikalı Fidan Üretim Desteği;

4 Milyon 451 Bin 893 TL