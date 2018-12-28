Bakan Pekcan'dan yakalanan 1,5 ton esrara ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, burada görevli dedektör köpeklerle ilgilendi.

Sınır kapısındaki x-ray cihazlarını da inceleyerek yetkililerden bilgi alan Pekcan, daha sonra gazetecilere, İpsala Gümrük Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Pekcan, "Gümrüklerde yakalanan, 1,5 ton, en büyük miktarda uyuşturucu esrar. Arnavutluk plakalı bir araçta yakalandı. Ben burada hem Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğümüze hem de İpsala ve Trakya'daki gümrük muhafazada çalışan bütün arkadaşlarımıza gösterdikleri çaba, gayret ve başarı için teşekkür ediyorum. Evlatlarımızı korumuş olduk. İnşallah bundan böyle de buna devam edeceğiz." diye konuştu.