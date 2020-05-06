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Ekonomi

Bakan Pekcan'dan önemli açıklama: Döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:53:00 - 2020-05-06 15:59:40
Bakan Pekcan'dan önemli açıklama: Döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." dedi.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli." diye konuştu.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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