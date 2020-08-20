Bakan Pekcan’dan e-ticaret açıklaması! Yüzde 90 artış yaşanan alan belli oldu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacmi ile ilgili açıklamalarda bulundu. E-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacmine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Pekcan konuşmasının devamında şunları söyledi:
E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı.
Bakan Pekcan 25-34 yaş grubuna dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:
E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı. E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.
Beyaz eşyada artış
Ayrıca Bakan Pekcan, 2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleştiğini de ekledi.
Beyaz eşyada artışın gözlemlendiğini belirten Pekcan, 'Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir. İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz' dedi.