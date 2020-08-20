Bakan Pekcan’dan e-ticaret açıklaması! Yüzde 90 artış yaşanan alan belli oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Pekcan konuşmasının devamında şunları söyledi:

E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı.

Bakan Pekcan 25-34 yaş grubuna dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:

E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı. E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.

Beyaz eşyada artış

Ayrıca Bakan Pekcan, 2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleştiğini de ekledi.

Beyaz eşyada artışın gözlemlendiğini belirten Pekcan, 'Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir. İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz' dedi.