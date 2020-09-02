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Aktüel Bakan Pekcan'dan dış ticaret değerlendirmesi:
Aktüel

Bakan Pekcan'dan dış ticaret değerlendirmesi:

"Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz" - "Normalleşme döneminde 3 ayı tamamladık, ekonomik toparlanmamız başarıyla devam ediyor. Haziran-ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90’a ulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:47:14 -
Bakan Pekcan'dan dış ticaret değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Normalleşme döneminde 3 ayın tamamlandığını hatırlatan Pekcan, ekonomik toparlanmanın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Pekcan, "Haziran-ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90'a ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu. Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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