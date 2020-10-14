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Ekonomi Bakan Pekcan yurt dışı lojistik merkezlerine yönelik destekleri değerlendirdi:
Ekonomi

Bakan Pekcan yurt dışı lojistik merkezlerine yönelik destekleri değerlendirdi:

"Yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesi ile dış ticaret maliyetleri azalacak, ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:48:23 -
Bakan Pekcan yurt dışı lojistik merkezlerine yönelik destekleri değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesiyle dış ticaret maliyetlerinin azalacağını belirterek, "Ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlayacak, Türk ihraç ürünlerine depolama, elleçleme, dağıtım gibi hizmetler sunacak yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu merkezlerin desteklenmesiyle dış ticaret maliyetlerinin azalacağını kaydeden Pekcan, "Ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak. Söz konusu kararın başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemiz ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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