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Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz."

07 Aralık 2018 Cuma 11:06
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz."
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:06
  1. AA Editör Masası
  2. Eximbank
  3. flaş
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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