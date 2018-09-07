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Bakan Pekcan, okul alışverişi öncesi velileri uyardı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde Türkiye genelinde kırtasiye ve ofis malzemeleri denetimlerine hız verdiklerini belirtti. Bakan Pekcan ayrıca okul alışverişi yapan tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

07 Eylül 2018 Cuma 11:34
Bakan Pekcan, okul alışverişi öncesi velileri uyardı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde Türkiye genelinde kırtasiye ve ofis malzemeleri denetimlerine hız verdiklerini belirterek, okul alışverişi yapan tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Okul alışverişine çıkan tüketicilerin ürünleri satın alırken dikkatli olması gerektiğine işaret eden Pekcan, Bakanlığın, güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla “www.guvensizurun.gov.tr” ve “www.gubis.gov.tr” internet sitelerinden tüketicilerle paylaştığını aktardı. Pekcan, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler için Ticaret Bakanlığı ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlattı.

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 11:34
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. tüketici
  3. kırtasiye malzemesi

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