Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon dolar ve 100 milyon TL ihracat finansmanı temin ettik”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yüzde 51 hissesi kadınlarımıza ait olan şirketlerimizde ihracat amaçlı kullanmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon TL Eximbank’tan ihracat finansmanı temin etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kırıkkale’de düzenlenen Esnaf Buluşmaları programında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Cumhurbaşkanımız her zaman esnafı ön planda tutan, esnafı baş tacı yapan vizyonuyla esnaflarımız için birçok kolaylık getirmiş. Esnaflarımızın faizsiz kredi kullanımının önünü açmış, esnaflarımızın 11 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf olmasını sağlamış. Esnaflarımızın düzenli vergi ödeyenlerin 5 puan indirim yapılmasını aynı şekilde Sosyal Güvenlik primlerini de 5 puan indirim yapılmasını, yeni iş kuracak Esnaf Sanatkarlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde indirim yapılması üzerinde birçok çalışmalar yapılmış. Bizde bakanlık olarak bu çalışmalara ön planda yer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahilik tasarısının seçim sonrasında gündeme geleceğini ifade eden Pekcan, “Esnaflarımız her zaman ahiliğin temsilcisi olmuş alın teriyle, bileğinin gücünü birleştiren esnaflarımız ekonomimizin ve sosyal yapımızın omurgasını oluşturmuş. Aynı zamanda sadece kar odaklı değil, toplumsal refah düzeyinde de ön planda tutmuş, ahilik düsturunu kendilerine düstur edinmiştir. Bizde bu doğrultuda ahilikle ilgili taslak çalışmalarımızı tamamladık. Ahilik ile ilgili mevzuatlarımızı da tasarısını tamamlayıp külliyeye arz ettik. İnşallah seçim sonrası oda gündeme gelecek” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre; erkekler ve kadınların istihdamı eşit oranda katıldıkları zaman o ülkenin milli gelirleri de yüzde 20 artış olarak oluşan kesin hesaplamalarla görüldüğünü dile getiren Pekcan konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Bu doğrultuda bizde bakanlığımızda Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduk, İhracat Genel Müdürlüğümüzde. Sizlerin önünüzü açmak, projelerinizi yönlendirmek ve uluslararası rekabetçiliği önünü açmak üzere bütün STK temsilcilerimiz ile beraber ortak çalışıyoruz. Bunun dışında da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sayın hanımefendinin de huzurlarında Eximbank tarafından yüzde 51 hissesi kadınlarımıza ait olan şirketlerimizde ihracat amaçlı kullanmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon TL Eximbank’tan ihracat finansmanı temin etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun.”