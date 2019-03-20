0553 313 94 23

Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon dolar ve 100 milyon TL ihracat finansmanı temin ettik”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yüzde 51 hissesi kadınlarımıza ait olan şirketlerimizde ihracat amaçlı kullanmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon TL Eximbank’tan ihracat finansmanı temin etmiş olduk.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:53
Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon dolar ve 100 milyon TL ihracat finansmanı temin ettik”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yüzde 51 hissesi kadınlarımıza ait olan şirketlerimizde ihracat amaçlı kullanmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon TL Eximbank’tan ihracat finansmanı temin etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Kırıkkale’de düzenlenen Esnaf Buluşmaları programında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Cumhurbaşkanımız her zaman esnafı ön planda tutan, esnafı baş tacı yapan vizyonuyla esnaflarımız için birçok kolaylık getirmiş. Esnaflarımızın faizsiz kredi kullanımının önünü açmış, esnaflarımızın 11 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf olmasını sağlamış. Esnaflarımızın düzenli vergi ödeyenlerin 5 puan indirim yapılmasını aynı şekilde Sosyal Güvenlik primlerini de 5 puan indirim yapılmasını, yeni iş kuracak Esnaf Sanatkarlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde indirim yapılması üzerinde birçok çalışmalar yapılmış. Bizde bakanlık olarak bu çalışmalara ön planda yer veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Ahilik tasarısının seçim sonrasında gündeme geleceğini ifade eden Pekcan, “Esnaflarımız her zaman ahiliğin temsilcisi olmuş alın teriyle, bileğinin gücünü birleştiren esnaflarımız ekonomimizin ve sosyal yapımızın omurgasını oluşturmuş. Aynı zamanda sadece kar odaklı değil, toplumsal refah düzeyinde de ön planda tutmuş, ahilik düsturunu kendilerine düstur edinmiştir. Bizde bu doğrultuda ahilikle ilgili taslak çalışmalarımızı tamamladık. Ahilik ile ilgili mevzuatlarımızı da tasarısını tamamlayıp külliyeye arz ettik. İnşallah seçim sonrası oda gündeme gelecek” dedi.


Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre; erkekler ve kadınların istihdamı eşit oranda katıldıkları zaman o ülkenin milli gelirleri de yüzde 20 artış olarak oluşan kesin hesaplamalarla görüldüğünü dile getiren Pekcan konuşmasını şu şekilde tamamladı:


“Bu doğrultuda bizde bakanlığımızda Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduk, İhracat Genel Müdürlüğümüzde. Sizlerin önünüzü açmak, projelerinizi yönlendirmek ve uluslararası rekabetçiliği önünü açmak üzere bütün STK temsilcilerimiz ile beraber ortak çalışıyoruz. Bunun dışında da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sayın hanımefendinin de huzurlarında Eximbank tarafından yüzde 51 hissesi kadınlarımıza ait olan şirketlerimizde ihracat amaçlı kullanmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon TL Eximbank’tan ihracat finansmanı temin etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:53
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka: 68 - Dinamo Sassari: 87
    1. FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka:..
    2. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    3. Zeybekci ‘İzmir Kültür ve Sanat..
    4. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele..
    5. "Bunların belediyecilik karneleri..
    6. Amasya’da Erdoğan heyecanı
    7. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    8. Adıyaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
    9. Karaman’da koyun hırsızlığına karışan..
    10. BBP'nin Turgutlu mitingi
    11. "Kudüs benim için kırmızı çizgidir"
    12. Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA..
    13. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    14. Washington Post'tan kiliselerdeki..
    15. Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
    16. ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret..
    17. Kağıthane’de elektrik direğinde..
    18. "Spekülasyon yaparak tüketicimize..
    19. Cudi Dağı’nda teröristlere ait..
    20. Fenerbahçe'den taraftarlara bağış..
    21. Eski Galatasaraylı Tudor'un yeni..
    22. Bakan Selçuk, Ege’nin en büyük engelli..
    23. Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon..
    24. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    25. "İran üzerindeki baskı işe yarıyor"
    26. "ABD ile Pakistan yetkilileri yakında..
    27. İstanbul'u kana bulayacaktı! O DAEŞ'li..
    28. İnsanlık bitmiş dedirten olay!..
    29. Putin, Nazarbayev’e teşekkür etti
    30. FED'in kararı sonrası dolardan ilk..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar