Bakan Pekcan, İSO Meclisi’nin online toplantısına konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki süreçte küresel ekonomi ve ticaret yapısında görülmesi olası dönüşümler, Türkiye için şüphesiz fırsatlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) açıklamasına göre, İSO Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı "Pandemi Döneminde Ekonomi ve İhracata İvme Kazandırmak Hedeflenirken Sanayimize Yönelik Risklere ve Fırsatlara Odaklanmak" ana gündeminde video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yaptığı İSO Meclisi’nin online toplantısında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

STK’larla istişareye bu dönemde daha da önem verdiklerini, STK’ların taleplerini, görüş ve önerilerini Bakanlık olarak değerlendirdiklerini anlatan Pekcan, diğer bakanlıkları ilgilendiren konuları da ilgili bakanlıklara ilettiklerini ve takipçisi olduklarını belirtti.

Türkiye’nin AB başta olmak üzere, komşu ve çevre ülkelerle aynı zamanda bölgesel ölçekteki ticaret ortaklarıyla halihazırda güçlü bir yasal iş birliği altyapısının, derinleşmiş ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut olduğunu dile getiren Pekcan, bu ilişkileri yasal, teknik ve fiili olarak daha da ileri noktalara taşımak için çalışmaları iş dünyasıyla birlikte el birliğiyle sürdüreceklerini aktardı.



Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda özel sektörün de katkısının son derece önemli olduğunu ifade etti.



Önümüzdeki süreçte küresel ekonomi ve ticaret yapısında görülmesi olası dönüşümlerin Türkiye için şüphesiz fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Türkiye olarak her durumda, her senaryoda küresel ekonomi ve küresel değer zincirleri içindeki pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün. Türkiye olarak, beşeri kaynaklarımız, jeo-stratejik konumumuz, katma değer odaklı gelişen ekonomimiz ve kaliteli üretim yapımız ile üretimdeki ve ihracattaki potansiyelimizi, kapasitemizi çok daha ileri seviyelere götürebiliriz. Türkiye, önümüzdeki süreçte de küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, fırsatları lehimize çevirerek yeni kazanımlar elde etmemiz çok da zor gözükmüyor. Bu noktada iş dünyamızın önerilerine ve iş birliğine açık olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."



Pekcan, "Devletimizin verdiği destekler ve iş insanlarımızın her zamanki azimli, özverili, dirayetli ve yaratıcı çalışmaları sayesinde Türkiye ekonomisi olarak pandemiye karşı direncimizi gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Devlet-özel sektör-millet iş birliği ile hedeflerimize ulaşmamız lazım." şeklinde konuştu.



Bakanlığın Kolay İhracat Platformu, Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi ve Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network programları gibi başarılı çalışmaları hakkında da bilgi veren Pekcan, ihracatı tabana yaymaya yönelik çalışmaların, gayretlerin önümüzdeki dönemde de süreceğini bildirdi.



Bakan Pekcan, "Türkiye, direnci ve dinamizmi ile bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatıp, gelecekte çok daha avantajlı bir biçimde yolumuza devam edecektir. Bunun için kendi hedeflerimize ve kendi potansiyelimize odaklanarak, üretimimizi ve ihracatımızı mümkün olduğunca katma değer odaklı, mümkün olduğunca yerlilik oranı yüksek biçimde artırmamız gerekiyor. Hep birlikte, istişare ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizler, mali desteklerimiz ve teknik çalışmalarımızla devletin iradesi, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, her zaman olduğu gibi sizlerin karşılaştığı problemleri, teknik ve bürokratik sorunları çözme noktasında hızlı davranacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı da Kovid-19 salgınının tedarik zincirinin tek bir coğrafyaya bağlı olmasının sakıncalarını tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çekti.

Avrupa da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin alternatif tedarik merkezlerinin arayışı içinde olduklarını belirten Özhamaratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen temmuz ayında yayınlanan ve dünya çapında 200’ün üzerinde şirketi kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, bu şirketlerin yüzde 96’sı 2019’un ilk yarısında Çin’i ilk üç tedarik coğrafyası içinde sayarken bu oran 2020’de yüzde 75’e gerilemiş. Yine ilk üç tedarik coğrafyasında Türkiye’nin yer aldığı AB merkezli şirketlerin oranı 2019’da yüzde 14 iken, bu oran 2020’de ciddi bir artışla yüzde 30’a yükselmiş. Bütün bu veri ve gelişmeler, dinamik üretim yapısı ve avantajlı coğrafi konumu ile Türk sanayisinin birçok sektörde tedarik noktası anlamında konumunu güçlendirdiğini ve yeni ihracat fırsatlarının oluştuğunu bize gösteriyor. Bu süreçte Türk Eximbank’ın kredi hacminin artırılması ve yeni iş modelleri geliştirerek farklı enstrümanlarla şirketlerimizi ve ihracatımızı daha fazla desteklemesi büyük önem taşıyor."





- "Bazı ürünlerin ithalatındaki kısıtlama, rekabet gücümüzü zorluyor"





Avrupa Birliği'nde Almanya’dan sonra ikinci büyük ticaret ortağı olan İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci Brexit’i yakından takip ettiklerine değinen Özhamaratlı, “İngiltere, Brexit sonrasında ticari ilişkilerimizin artarak devam etmesi konusunda fazlasıyla istekli. İngiltere ile sanayi alanında iş birlikleri geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.



Türkiye’deki üretimin korunması ve rekabet gücü kazandırılması adına son dönemde yapılan düzenlemeler ve birçok ürünün ithalatına getirilen ilave vergilerin faydalı olduğunu da aktaran Özhamaratlı, şunları kaydetti:

"Ancak, ülkemizde üretimi bulunmayan, sınırlı üretimi olan veya kısa vadede yerli üretim ile ikamesi mümkün olmayan ürünlerin ithalatına getirilen vergiler bu kez bu ürünleri girdi olarak kullanan ihracatçı sektörlerimizin maliyetlerini artırıyor, rekabet güçlerini olumsuz etkiliyor. Özellikle birçok sektörümüzü yakından ilgilendiren başta yassı çelik, paslanmaz ve petrokimya ürünlerinde olmak üzere bu tür ham madde ve ara malı ithalatına yönelik vergi düzenlemelerinin sektörler ile yakın istişare içerisinde yapılması faydalı olacak."



Yine pandemi sürecinde Bakanlığın uygulamaya koyduğu Kolay İhracat Platformu, e-ticaret üyelikleri, sanal ticaret fuarları gibi birçok yeni destek unsurunun ihracatçılara önemli katkıda bulunduğunu vurgulayan Özhamaratlı, "Bakanlığımızın verdiği teşvikler, adeta can suyu işlevi görüyor. Ancak son günlerde bu teşviklerin geri ödemelerinde gecikmeler yaşandığını görüyoruz. Teşviklerin zamanında geri ödenmesi, firmalarımızı finansman açısından rahatlatırken, kurum ve kuruluşların bu desteklerden daha fazla yaralanmalarına da imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.