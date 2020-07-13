Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımızın kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz." dedi.
Pekcan, "220 bin esnaf-sanatkarın gecikmiş 2 milyar liralık borcunda iyileştirme sağlanması, 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak." ifadelerini kullandı.