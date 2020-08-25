  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Pekcan: "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı"
Ekonomi

Bakan Pekcan: "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:31:52 -
Bakan Pekcan: "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
Gündem

İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’

CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ ..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar
Dünya

ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polislerin "Jacob Blake" adlı siyahi bir kişiyi vurmasının ardından ortalık karıştı. Tans..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı