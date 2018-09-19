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Bakan Pekcan açıkladı! İşte Türkiye'nin 'yerli üretim' logosu

Yerli üretim logosunu tanıtan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Son dönemde denetimlerde 131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi" dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:52
Bakan Pekcan açıkladı! İşte Türkiye'nin 'yerli üretim' logosu

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın 'Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık' ifadesinde bulundu.

İŞTE BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMASINDAN NOTLAR;

* Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.

*Türkiye'de istihdam yapan, Yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.

*Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz.

*Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği.

680 ÜRÜNDE GRAMAJ OYUNU

41 bin 821 ürün denetlendi, 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi. 680 üründe gramajla oynama tespit edildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:52
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Haksız fiyat artışı
  4. yerli ürün logosu
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • t.şahint.şahin22 dk önce
    bu şekil de ne anlam var.???..haritamı ne...
  • MilletMillet24 dk önce
    Niye Türk bayrağı yokki
  • atalayatalay25 dk önce
    NE ALAKASI VAR YATURKUAZOLARAK HİLAL YADA SARI HİLAL MİLLİ ÜRETİM DİYE DAHA İYİYDİ,GERÇİ MİLLİ ÜRETİM DİYE BİZEDAYADIKLARI SALÇA YAĞIDA ALACKA DEGİLİZ BUNUDA KAMU ALEM BİLSİNDEKESEME GÖRE BAKARIM, BENELİNA VURU UCUZ SATARKEN KENDİ İÇİMDEKİ ŞEREFSİZ FIRSATÇILIK YAPIP BANA DÖŞEYECEGİ RAKAMI ALMAM BNEİM MAAŞIMA YERLİYİM DİYE KİMSE ZAM YAPMADIBİR BOKUDA DOĞRU BECERSEK YA LOGOYA BAK HİZAYA GELBU ARADADAHA KOMİGİ BAKALIM YENİ MİLLİ ARABANIN LOGOSU İSMİ NE OLACAK NE SAÇMLAYACAGIZ
  • KAYAKAYA49 dk önce
    Sembol olmamış bizim karekterimize uygunkırmızı beyaz kalın çizgi yada kırmızı beyaz yuvarlakların içerisinde hilal. daha yaratıcı birşey olabilirdi...
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