Bakan Pekcan açıkladı: 1632 üründe fiyat artışı tespit ettik

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fiyat artışlarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Fiyatların önlenmesin için ne tür önlemler alındığını soran Gürer’in önergesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yanıtladı.

81 ilde il müdürlükleri tarafından denetimlerin yapılmaya başlandığını kaydeden Bakan Pekcan ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve diğer başvuru kanalları aracılığıyla şikayetlerin iletilebildiğini ifade etti. Bu iletişim kanallarının 7/24 hizmet verdiğini dile getiren Pekcan, Reklam Kurulu'nun, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit ettiği kurumlara inceleme başlattığı ve bu kurumlardan savunmalarının talep edildiği belirtildi.

Yerli logo ve kamu spotu

Pekcan’nın soru önergesine verdiği yanıt şöyle devam etti:



"Yerli üretim logosunun kamu spotu hazırlanmış olup, yayınlanmaya devam etmektedir. Yerli üretim logosunun tanıtımı ve yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla afiş/broşür çalışması yapılmış, basım ve dağıtımı tamamlanmıştır. Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Uygulaması (mobil şikâyet hattı) çalışmaları tamamlanmış olup tüketicilerin kullanımına açılmıştır. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelerde zabıta daireleri bünyesinde "Tüketici Hakları Zabıta Amirliği" oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılmıştır."

1632 üründe aykırılık

Bakan Pekcan, ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde 1632 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildiğinden, ilgililer hakkında toplam 441 bin 690 TL idari para cezası tesis edildiğini ifade etti. Pekcan, "Bakanlığımızca küçük esnaf/işletmenin sorumlu tutulmasından ziyade ilgili ürünlerin üreticilerinin muhatap alınması yoluna gidilmiş ve yürütülen resen inceleme neticesinde 126 üretici firmadan savunma yazıları talep edilmiştir" dedi.