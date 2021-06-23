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Gündem Bakan Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Iğdır'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden besicilere ve üreticiye ayda 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:09:00 -
Bakan Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama

Iğdır Valiliğine yaptığı ziyaretin ardından Pakdemirli, kayısı hasadını yapan çiftçileri ziyaret etti daha sonra Akyumak köyünde süt ve büyükbaş hayvan üretimi yapan bir tesisi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yem fiyatları ile alakalı açıklamalarda bulunan Pakdemirli, her zaman olduğu gibi yurdun dört bir yanında, 81 ilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, TMO üzerinden yem fiyatlarına müdahale edileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden hem besicimize hem de üreticiye ayda 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettik. Bunun sonucunda besicimiz, üreticimiz daha düşük maliyetlerle yemini üretecek ve yem girdisi sağlayabilecek. Buna zaten geçen sene arpa ve mısır boyutunda başlamıştık, besicilerimize 90 gün vadeli mal veriyorduk. Şimdi bu sene besicilerimizin yanında yem üreticilerimize ve sanayicilerimize de vermeye başlayacağız ki torba yem kullanan besicimiz ve üreticimiz de bu imkânlardan faydalanabilecek konumda olsun. Mısır ve arpa aşağı yukarı yem rasyonlarında işin yarıya yakınını oluşturduğundan önümüzdeki hasat dönemine kadar besicimizin, üreticimizin yanında olacak projeyi başlattık. Bunun hem süt hem de karkas et maliyetlerimizi olumlu etkileyeceğine inanıyorum." 

 

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