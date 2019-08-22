Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli gazetecilere açıklama yaptı. Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Kalp krizi deniyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son günlerinde topluma çok faydalı bir iş yaptı."

Uçak tartışmalarına son noktayı koydu

Pilotlar bu uçaklarla uçmak istemiyor. El altında 20 tane uçak var diyorlar. Hani neredeymiş o uçaklar? 6 tane uçak var apronda. 3 tanesinin motoruna kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor.

THK'nın verdiği uçuşa elverişli sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum.

İşimize yaramayan bir filo var, ısrar etmek anlamsız.

Türk Hava Kurumu siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet partisiyle beraber hareket ediyor."