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Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçak tartışmalarına ilişkin "El altında 20 tane uçak var diyorlar. Hani neredeymiş o uçaklar? 6 tane uçak var apronda. 3 tanesinin motoruna kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. Hükümetimize siyasi bir saldırı var." dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli gazetecilere açıklama yaptı. Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Kalp krizi deniyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son günlerinde topluma çok faydalı bir iş yaptı."

Uçak tartışmalarına son noktayı koydu

Pilotlar bu uçaklarla uçmak istemiyor. El altında 20 tane uçak var diyorlar. Hani neredeymiş o uçaklar? 6 tane uçak var apronda. 3 tanesinin motoruna kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor.

THK'nın verdiği uçuşa elverişli sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum.

İşimize yaramayan bir filo var, ısrar etmek anlamsız.

Türk Hava Kurumu siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet partisiyle beraber hareket ediyor."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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  • özgürözgür16 dk önce
    uçakların sahibi türk hava kurumu 5 uçak faal çalışabilir durumda diye açıklama yaptı....bakan senin yatacak yerin yok suçlusun ve istifa etmelisin..bu kadar büyük alanın yanmasından sorumlusun...helikopterle yangın söndürüldü ve yetersiz kalındı kabul et ve istifa et.....3 milyon ağaç ekeceğiz demek kurtuluş değil.....
  • seyfullahseyfullah19 dk önce
    Herseyde hemen suclu baskasi....Herkes terörist.... Artik yetti, söz milletin.Ne demek ucak kiralayip MILLETIN PARASINI CARCUR etmek... Ayip, AK partimize doldurdunuz torpillileri ve ihaleci RANTCILARI....Bu muydu milli davamiz????
  • Can BaskanCan Baskan23 dk önce
    Peki bu ucaklar neden tamir edilmiyor ? Devletin filoyu yenileyecek parasi mi yok ? 500 milyon dolara Cumhurbaskanina ucak aliniyor ama yangin sondurmek icin alinmiyor. Bir bakan nasil bu kadar vurduymaz sekilde aciklama yapar anlayamiyorum. Artik istifa etmesi lazim.

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