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Bakan Pakdemirli'den taziye ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babasını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na başsağlığı ziyaretinde bulundu

27 Ağustos 2019 Salı 20:37
Bakan Pakdemirli'den taziye ziyareti

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Pakdemirli, Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu'nun cenaze töreninin ardından, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ailenin evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde kurulan taziye çadırına geldi.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Pakdemirli, Sarıeroğlu'na başsağlığı dileklerini sundu, merhumun mekanının cennet olmasını diledi.

Ziyarette Vali Mahmut Demirtaş da hazır bulundu.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:37
  1. Adana

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