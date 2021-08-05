Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili önemli duyuru: Artık vakti geldi, konuyu paylaşacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Pakdemirli, "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı." dedi.

Pakdemirli, "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz" diye konuştu.

"Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kurulmasının vakti geldi"

Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

Fidan dikimi

Bakan Pakdemirli, "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak." dedi.

Bakan Soylu: 3 binin üzerinde provokatif tespit bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycanlı bakana ve Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekiplerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Soylu, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı olanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu şunları söyledi:

Şu ana kadar 54 ayrı birimden yangın sebebiyle 36.350 vatandaşımız tahliye edildi. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı konteynerlerde, çadırlarda veya yakınlarının yanında ikamet ediyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetler ve ilgili tüm birimler yangına karşı mücadelesini sürdürüyor. Muğla ölçeğinde 941 bina hasarlı tespiti yapılmıştır. Acil 156 bina yıkılacak durumda.

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar 20 milyon lira yardım göndermiştir.

AFAD ve diğer birimler tespit edilen zararlarla ilgili yardımlarını yapmaya başlamıştır.

Elektrik verilemeyen hatlar, ve 103 direğimizde hasar var. 552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir.

300 sağlık personeli sahada göreve devam etmektir. 35 ayrı mahal 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir.

Tüm ekiplerimiz tüm kurum ve kuruluşlarımız tüm güçleri ile sahada mücadele vermektedir. Zaman uzamasına rağmen tüm yorgunluklarına kadar azminden hiçbir eksiklik olmadan çabasını sürdürmektedir.

Bir ağaç bile yanmasın diye mücadelesini sürdüren bir anlayış sahada devam etmektedir. Hem havadan hem karadan büyük bir mücadele verilmektedir.

Provakasyon yapmak isteyenler, provokatif davrananlar var. Sahada ve sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Bunlara rağmen çabamız devam ediyor.

Bugüne kadar 3 binin üzerinde provokatif tespit bulundu, bunlarla ilgili işlemler yapılmaya başlandı.

Selle, yangınla mücadele edip yaraları sarmaya çalışıyoruz, bunun yanında başka bir afetle karşı karşıya kaldığımızı söylemek istiyorum. Bu afeti hep birlikte aşacağımızı, hem vatandaşımız hem de doğamız açısından kaybettiklerimizi telafi edecek, ve yaralarımızı saracak bir döneme el birliği ile gireceğiz.