Bakan Pakdemirli’den öğrencilere ‘tarım dersi’
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) ders verdi.23 Şubat 2019 Cumartesi 09:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) ders verdi. Pakdemirli’nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti. Bakan Pakdemirli’nin bilgi birikimini üniversite öğrencileriyle paylaşacağı ve 2018-2019 bahar yarıyılında İİBF İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencilerine “Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme”, 3. sınıf öğrencilerine ise “Tarım Piyasaları Analizi” derslerini anlatacağı kaydedildi.
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