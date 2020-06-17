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Aktüel

Bakan Pakdemirli'den kritik uyarı: Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:54:00 - 2020-06-17 14:56:57
Bakan Pakdemirli'den kritik uyarı: Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir.

Aradaki aracılar kazansın diye #tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız! #ÇölleşmeyeDurDe

Özellikle #koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? HAYIR DEĞİL! Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz."

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