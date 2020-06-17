Bakan Pakdemirli'den kritik uyarı: Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşları uyardı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
Pakdemirli, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir.
Aradaki aracılar kazansın diye #tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız! #ÇölleşmeyeDurDe
Özellikle #koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? HAYIR DEĞİL! Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz."