Bakan Pakdemirli'den hibe müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında 2. grupta yer alan 315 projeyi onaylayarak, hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattık. Toplam 110 milyon TL hibe vereceğimiz bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 milyon TL’lik yatırım yapılacak.” dedi.

Sektöre, 635 Milyon TL Yatırım Yapılacak

IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projeler 16 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak, bin 274 adet projeye 245 milyon TL hibe kararı alınmıştı. 7 Eylül 2018 tarihinde de Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilen ikinci gruptaki 315 adet proje daha onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı.

1. ve 2. grupta desteklenen projelerle birlikte toplam desteklenen proje sayısı

bin 589’a, sağlanan hibe miktarı da 355 milyon TL’ye ulaştığını vurgulayan Bakan Dr. Bekir Pakdemirli “Böylece sektöre, 355 milyon TL’lik hibe desteğiyle birlikte 635 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Bakanlık olarak kırsalda yatırımlarının artması için elimizden geleni yapmaya ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kırsalda İstihdama Katkı Sağlayan Projeler 7 Alt Sektörü İçeriyor

Küçük işletmelerin ağırlıklı olarak desteklendiği ve kırsalda istihdama katkı sağlayan bu projeler, 7 alt sektörü içeriyor. Bu sektörler arasında; Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar, Fide ve Fidan Üretim Tesisleri; Arıcılık ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri; Zanaatkârlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri; Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri; Kültür Balıkçılığı; Makine Parkları; Yenilenebilir Enerji Tesisleri Yatırımları yer alıyor.

“Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibelerini Kullandırmaya Devam Edeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-II 3. Çağrı kapsamında kontrolleri tamamlanan uygun projeleri kamuoyuna açıklamayı sürdüreceklerini ifade ederek “Kırsal kalkınmaya destek sağlamak, modern, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği Standartlarında ki işletmelerin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda TKDK üzerinden IPARD-II Programı kapsamında Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma hibelerini kullandırmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Onaylanan projeler TKDK’nın resmi web sayfası olan www.tkdk.gov.tr adresinde kamuoyunun erişimine sunulacak.