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Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıkları yaptığını, fındık üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alındığını belirtti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:36
Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması

Bakan Pakdemirli, fındıkta fiyat istikrarı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahalesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

2018 yılı fındık hasadının bugünlerde başladığını belirten Pakdemirli, 500 bin civarındaki üreticiyi doğrudan ilgilendiren fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ettiğini kaydetti.

Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığının görüldüğünü aktaran Pakdemirli, "Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından; 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, alım politikalarına ilişkin açıklamaların önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:36
  1. Bekir Pakdemirli
  2. fındık üretimi

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