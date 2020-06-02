Bakan Pakdemirli’den ‘çiğ süt’e destek müjdesi

Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, “Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır” dedi.

Bakanlıkça geliştirilen Gezen Hibrit Sağım Sistemi projesinin prototipinin hazır olduğunu de belirten Pakdemirli, bu konuda seri üretim aşamasına gelindiğini aktardı.

Bakan Pakdemirli, söz konusu sistemle işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.