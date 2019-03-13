Bakan Pakdemirli’den çiftçiye müjde! “Yetiştirici destekleri mart ayında ödenecek”

Yeni Akit Ankara

Kars’ta düzenlenen “Tarım ve orman sektörü değerlendirme toplantısında” konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, besicilere ucuz maliyetli 2 ay vadeli arpa verileceğini açıkladı.

TARSİM sigortasını TTK üzerinden yaptıran çiftçilerin sigorta bedelini hasat tarihinde ödeyeceğini söyleyen Pakdemirli, “TMO’nun müdahale alım fiyatları, hasattan önce üreticimizi memnun edecek seviyede açıklayacağız. Besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek” dedi.

Toplam 538 milyon TL ödenecek

Kırsal kalkınma destek kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla 2019 yılı müracaatlarında 1 Ocak’tan başlayan 60 günlük süreyi 31 Mart 2019 mesai bitimine kadar uzattıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, Doğu Anadolu Projesi’nin başarılı olması nedeniyle, bakanlığın proje süresini 2019-2023 yılları arasında uzattığını belirtti. Pakdemirli, “Başvurular bugünden itibaren başlamıştır. Bu proje kapsamında; ahır yapımında; 385 bin liralık projenin yüzde 50’si hibe verilecek, hayvan alımında; 5 bin lira boğaya, 750 lira koça hibe desteği vereceğiz. 187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için, 538,5 milyon lira destekleme ödemesini, mart ayı sonunda ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kovan desteğini 15 liraya çıkarıyoruz”

“7 bin küçükbaş işletmesine, İşletme başına 5 bin lira olmak üzere, 35 milyon lira destekleme ödemesini mart ayı sonunda ödeyeceğiz” diyen Bakan Pakdemirli, “Koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 lira destek vereceğiz. Arıcılıkta kovan desteğini 10 liradan yüzde 50 artışla 15 liraya çıkarıyoruz. Yeni dönemde bakanlığımızın hayvancılık vizyonunu serhat şehrimiz Kars’tan başlatıyoruz” açıklamasında bulundu.