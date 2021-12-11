Bakan Pakdemirli'den ayar: Bir Fatiha okumayı öğrenin önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 bütçeleri görüşmeleri sırasında orman yangınları ile mücadeleye ilişkin eleştirileri cevapladı.

Pakdemirli, “Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce, önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra konuşalım. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kürsü konuşmasında milletvekillerinin sorundan bahsettiğini ancak çözüm önerilerini sunmadığını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, “Elbette, çok da faydalandık ama özellikle hatiplerin konuşmalarının daha analitik, daha sonuca yönelik veya eksiklikler varsa, eksiklikleri de çözüm önerileriyle beraber ortaya koyacak bazı çözümler bekledik, bekledim işin açıkçası ama genel itibarıyla maalesef bunu göremedim” diye konuştu.