  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Pakdemirli'den ayar: Bir Fatiha okumayı öğrenin önce
Siyaset

Bakan Pakdemirli'den ayar: Bir Fatiha okumayı öğrenin önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadeleye ilişkin eleştirilere, "Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:38:00 -
Bakan Pakdemirli'den ayar: Bir Fatiha okumayı öğrenin önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 bütçeleri görüşmeleri sırasında orman yangınları ile mücadeleye ilişkin eleştirileri cevapladı.

Pakdemirli, “Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce, önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra konuşalım. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kürsü konuşmasında milletvekillerinin sorundan bahsettiğini ancak çözüm önerilerini sunmadığını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, “Elbette, çok da faydalandık ama özellikle hatiplerin konuşmalarının daha analitik, daha sonuca yönelik veya eksiklikler varsa, eksiklikleri de çözüm önerileriyle beraber ortaya koyacak bazı çözümler bekledik, bekledim işin açıkçası ama genel itibarıyla maalesef bunu göremedim” diye konuştu.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz
Ekonomi

Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi: Bunun altındaki zam maaş sayılmaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 4 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.
10 Aralık koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

10 Aralık koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç vaka var?

10 Aralık kaç korona vakası var? Sağlık Bakanlığı 10 Aralık’a ilişkin vaka sayısını paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs..
Muhafazakar geçinen Yeniçağ'dan Cumhuriyet tarifesi!
Siyaset

Muhafazakar geçinen Yeniçağ'dan Cumhuriyet tarifesi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muhafazakar-Milliyetçi geçinen Yeniçağ'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Rize'deki Kur'an kursu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay