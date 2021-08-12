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Gündem Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla açıklaması: Kapatma kararı aldık
Gündem

Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla açıklaması: Kapatma kararı aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:36:00 - 2021-08-12 16:45:04
Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla açıklaması: Kapatma kararı aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, "Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.

"Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." diyen Pakdemirli şunları kaydetti:

"Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."

Bakan Pakdemirli, Sinop, Kastamonu ve Bartın için yaptığı açıklamada ise, "Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz." dedi.

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