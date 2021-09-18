Bakan Pakdemirli uyardı: Gıdanın üçte biri kayıp

YENİ AKİT / ANKARA

G20 Tarım Bakanları Toplantısı’ndaki “Sıfır açlık hedefine ulaşmak için birlikte çalışma: Tarım Bakanlıkları tarafından uygulanan başarılı projeler” başlıklı oturumda konuşan Bakan Pakdemirli, 2050 yılına kadar dünyayı beslemek için mevcut üretim miktarının yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini, diğer yandan dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin kayıp ya da israf edildiğini belirtti.

“Üretim üzerindeki baskıyı, gıda kaybı ve israfını azaltmamız gerekiyor” diyen Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin FAO iş birliğiyle hayata geçirdiği “Gıdanı Koru” kampanyasının detaylarını paylaşarak, şunları söyledi:

“Kampanya kapsamında iyi bir iletişim ve iş birliğiyle pandemiye rağmen nüfusumuzun yarısına ulaştık. Lojistik, HoReCa ve perakende gibi farklı gıda zinciri aktörleri için kılavuzlar yayınladık. Gıda bankacılığı mekanizmasını teşvik etmek için birçok çalıştay ve etkinlik düzenledik. Çocuklar için animasyon filmleri ve kitapçıklar hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapılan işbirliği sonucu kampanyamız EBA TV’de özel ders olarak müfredata girdi. Eylemlerimizin etkilerini ölçmek için anket çalışmaları yapıyoruz. En önemli sonuçlardan birisi, kampanyadan haberdar olan tüketicilerin yüzde 84'ünün tüketim alışkanlıkları konusunda daha dikkatli olmaya ve daha az israf etmeye başlaması. Sadece bu farkındalık bile 100 milyon dolar civarında bir tasarrufa tekabül ediyor. Kampanyamız bir yılda başarılı sonuçlara ulaştı. Kampanyanın tatmin edici etkilerinin üç yıl içinde ortaya çıkacağına inanıyorum. Kampanyanın ilk yılında ağırlıklı olarak gıda israfına odaklandık, bundan sonraki süreçte işin gıda kaybı boyutunu da ele alacağız.”

Bakan Pakdemirli, gıda konusunda iş birliği içinde olmanın önemine vurgu yaparak, “Paramız, silahımız, petrolümüz olabilir ancak yiyeceğimiz yoksa bunların hiçbiri bir anlam ifade etmez. Gıda hakkında konuşuyoruz, ona yatırım yapıyoruz ve onu dönüştürmenin yeni yollarını araştırıyoruz. Ama bunu tek başımıza yapamayız, birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.