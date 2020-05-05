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Siyaset

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:13:43 -
Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

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