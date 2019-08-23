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Bakan Pakdemirli tartışmalara son noktayı koydu: Ben pilotum, bana yutturamazlar

İzmir'de çıkan orman yangınına ilişkin THK uçakları tartışması devam ederken Ahmet Hakan'a konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pilotluk sertifikam var. 17 yaşımda iken Avrupa’nın en genç pilotu oldum. THK’da da uçtum, havacılık kulüplerinde de... Şu anda bir jeti uçurabilirim... Yani bana yutturamazlar" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:45
Bakan Pakdemirli tartışmalara son noktayı koydu: Ben pilotum, bana yutturamazlar

İzmir'de 3 gün süren ve 500 hektarlık ormanı küle çeviren yangın sonrası THK'nın yangın söndürme uçakları gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'uçaklarımız bozuk değil' diyen THK hakkında son dakika açıklamalar yaptı.

Konuya ilişkin Ahmet Hakan'a konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Biz yangına en iyi, en etkili şekilde müdahale ederken Türk Hava Kurumu, sırf kendi çıkarları için bizim yaptığımız bu çalışmayı baltalamaya çalıştı. CHP ile el ele verip yalan yanlış bilgiler yaydı. Milletin kafasını karıştırdılar. Mesele bu” dedi.

Hakan Pakdemirli'nin “Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakların berbat durumda olduğunu söylediniz. Bu konu biraz da sizin sorumluluğunuzda değil mi?” sorusuna "Türk Hava Kurumu’nun bir dernek olduğunu, uçaklarla ilgili görevini hakkıyla yapmadığını" söylediğini belirterek “Bunun sorumluluğu neden bende olsun” dediğini aktardı.

"Ben pilotum bana yutturamazlar"

Hakan'ın "Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

Bakan Pakdemirli, uçaktan ve uçuştan anladığını söyledi. “Nasıl anlıyorsunuz” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Pilotluk sertifikam var. 17 yaşımda iken Avrupa’nın en genç pilotu oldum.

THK’da da uçtum, havacılık kulüplerinde de... Şu anda bir jeti uçurabilirim... Yani bana yutturamazlar”.

* İZMİR YANGINI: İzmir’de çıkan yangın için “48 saatte söndürdük” diyor Pakdemirli... “Yapılabileceğin en iyisi yapıldı mı?” diye sordum.

Cevabı netti: “Evet, yapıldı”. Bu çapta bir yangın için bunun başarı olduğunu söylüyor Bakan... Yanan alan 5 yüz hektarmış... Türkiye’de en büyük orman yangınında 47 bin hektar alan yanmış.

THK'ya tepki

Hakan THK cephesinden yapılan isimsiz açıklamalara değinerek "

Niye adını açıklamıyorsun yetkili? Niye saklanıyorsun? Niye “Adım şudur, görevim budur” demiyorsun? Niye korkuyorsun? Niye fısıldıyorsun? Niye söylediklerinin arkasında kapı gibi durmuyorsun? Niye kendine güvenmiyorsun? Niye gözünü karartamıyorsun? Hiçbirini yapamıyorsan niye pısmayı tercih etmiyorsun? Niye? Niye? Niye?" diye sordu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:45
  1. İzmir
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. ahmet hakan

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar26 dk önce
    thk, kurulduğundan beri milletin başına bela.. yok deri, yok fıtır, ulan yardım kuruluşu mu? dini dernek mi? zenginlerin uçuş kulübü mü????

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