Bakan Pakdemirli: Tarım destek ödemeleri yarın yapılacak

Tarım destek ödemeleri ile ilgili sürecin başlamasına öncülük eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemeler hakkındaki açıklamaları ilgililere aktardı.

'Tarım Destek Ödemelerinden 123 Bin 304 Üretici Faydalanacak'

'İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri' dahilinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme aktardığı bilgiye göre, binlerce çiftçinin merakla beklediği ödemelerden 123 bin 304 üretici yararlanacak.

Ödemeler 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 18:00'de Yapılacak

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre üreticiye toplamda 395,9 milyon TL ödeme yapılacağı gündeme aktarıldı.

Üreticiler 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 18:00'den itibaren 'İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri'ni teslim alabilecekler.