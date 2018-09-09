Bakan Pakdemirli, Sudan'dan mesaj verdi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet olarak iş adamlarımızın Sudan’da neye ihtiyacı varsa güvenli düzgün bir ortamda iş yapabilmeleri için elimizden geleni yaparız." dedi.

Pakdemirli, Sudan ziyareti kapsamında görüşmelerine başladı ve iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Türk-Sudan iş birliğini oldukça önemsediklerini dile getiren Pakdemirli, bir ülkede iş yapmak için iyi bir yatırım ortamı, hukuk ve güvenlik gibi şartların gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu tarafta bazı eksiklikler olabilir ama bu eksiklikler de fırsatları doğuruyor. Burada senelerini geçirmiş ve büyük araziler işleten arkadaşlar var. Burası makine ve ekipmana çok ihtiyacı olan bir ülke. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz, devlet ve özel sektör tarafında ilişkilerinizi nasıl tesis edebiliriz onları konuşacağız. Devlet olarak iş adamlarımızın Sudan'da neye ihtiyacı varsa güvenli düzgün bir ortamda iş yapabilmeleri için elimizden geleni yaparız."

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye-Sudan ilişkilerinin siyasi ve ekonomik olarak geliştiğine işaret etti.