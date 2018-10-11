Bakan Pakdemirli Rusya Tarım Bakanı ile görüştü: Rus iş adamlarını davet ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin hayvansal ürünler ve balıkçılık ürünleri işletmelerinin Rusya tarafından ihracat için bir an önce onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Pakdemirli, Moskova temasları kapsamında Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dimitri Patrushev ile görüştü.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, iki ülke tarımsal ticaretinin daha büyük potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Rusya'nın tarımsal ticaretini incelediğimde, pek çok üründe olmamız gereken yerde olmadığımızı görmekteyim. Bu ürünlerin en başında da domates, taze üzüm, turunçgiller, şeftali ve kanatlı ürünleri geliyor." dedi.

Rusya'ya kuru meyve ihracatının artması için gümrük vergilerinde indirim talebini dile getiren Pakdemirli, yaş meyve ve sebzede de gümrüklerdeki kontrollerin daha hızlı yapılması için gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin hayvansal ürünler ve balıkçılık ürünleri işletmelerinin Rusya tarafından ihracat için bir an önce onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

Üçüncü ülkelere ticaret imkanı

Öte yandan, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin'in katılımıyla Türkiye-Rusya Tarım İş Toplantısı yapıldı.

Tunç ve Levin toplantıda Tarım Yürütme Komitesi İkinci Dönem Toplantısı tutanağına imza attı.

Mehmet Hadi Tunç, buradaki konuşmasında, Türk iş adamlarının Rusya'daki tarım yatırımları için arazi tahsisi yapılması ve ortak temas noktası kurulması konusunu ele aldıklarını belirterek, "Biz de Rus iş adamlarını ülkemize yatırıma davet ediyoruz. Rusya'da yatırım yapmak isteyen olursa gerekli temasları oluşturacağız, destek ve yardımda bulunacağız. İki ülke tarım ticaretindeki aksaklıkların giderilmesinde ve kolaylık sağlanmasında mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

Levin de tarım konusunda iki büyük oyuncu olan Rusya ve Türkiye'nin ortak üretim yapmak ve üçüncü ülkelerin piyasalarına mal satmak için adım atabileceğini söyledi.