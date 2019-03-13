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Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin yasaklandığına dair çıkan haberler asılsızdır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ekiminin yasakladığına dair medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ’’Karantina alanları ile ilgili alınmış olan kararların muhalefet tarafından cahilce bir cesaretle eleştirilmesi doğru değildir.

13 Mart 2019 Çarşamba 01:08
Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin yasaklandığına dair çıkan haberler asılsızdır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ekiminin yasakladığına dair medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ’’Karantina alanları ile ilgili alınmış olan kararların muhalefet tarafından cahilce bir cesaretle eleştirilmesi doğru değildir.’’ dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars’tan karayolu ile geldiği Ardahan’da AK Parti İl Başkanlığı ile Kongre Caddesi’ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, daha sonra Kafkas Arısı Üretim ve Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Arı Ürünleri Analizi ve Arı Sağlığı Laboratuvarı tesisinin de açılışını gerçekleştirdi.



Bakan Pakdemirli, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonundaki "Tarım ve Orman Sektör Toplantısı"na katılarak, burada çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı yaptığı konuşmasında, ’’3-4 şehri bir arada yöneterek yerinde karar verilecek, yerinde teşvik verilecek, yerinde problemlerin çözümü konusunda önemli adım atmış olacağız. Asıl problemlerin çoğu ortak. Ama her ile ait bazı problemlerin olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Ama sahanın röntgenini çekmek çok önemli. Ben hep şunu söyledim: Çiftçiyi dinleyeceğim, Mehmet efendiyi dinleyeceğim, Ayşe teyzeyi dinleyeceğim. Onlardan öğrendiklerimiz en iyi danışmanlık firmasından çok daha iyidir. İşte 81 ilimizi bu şekilde dolaşıyoruz.’’ dedi.



Tarım Bakanlığının patates ekimini yasakladığına dair medyada bazı haberlerin çıktığını söyleyen Bakan Pakdemirli, karantina alanları ile ilgili alınmış olan kararların muhalefet tarafından cahilce bir şekilde eleştirildiğini söyleyerek, ’’Halbuki Türkiye’nin herhangi bir şekilde patates ekim alanlarını yasaklamasıyla ilgili bir şey yok. Sadece karantina alanları ile ilgili alınmış bir karar var. Karantina alanları ile ilgili de dün de, yani 2015 yılında da, 2016 yılında ve 2017 yılında da benzer alanlarda karantina yapılmış ve teknik bir konu. Bilmeyenlerin müdahale etmemesi gereken bir konu, yani benzer konular maalesef günlük siyasete alet ediliyor. Ama ben şunu her zaman söylüyorum: Tarım, savunma sanayinden daha önemlidir. Tarım bilenlerin konuştuğu, akademisyenlerin konuştuğu, sektörün konuştuğu ve bunların çare aradığı, günlük siyasete malzeme edilmeyen çok önemli bir konu aslında. Savunma sanayinden daha önemli, çünkü gelecekte de, yani 20-25 yıl sonrayüzde elli gıda ihtiyacımız artacak. Bunu yapacak olan sizlersiniz, ama bizde bunun öneminin farkındayız ve bu konuyla ilgili destek olmaya devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.



Toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleşti. Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, karayolu ile Kars’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 01:08
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