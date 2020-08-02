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Gündem

Bakan Pakdemirli Orman yangınları hakkında son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy'deki orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 23:38:00 -
Bakan Pakdemirli Orman yangınları hakkında son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Uşak Banaz - Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınları kontrol altına alındığını duyurdu.

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